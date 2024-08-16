İsveç ilk maymun çiçeği vakasını bildirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsveç ilk maymun çiçeği vakasını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü, viral hastalık Mpox veya ülkemizde daha çok bilinen adıyla maymun çiçeği virüsünün yeni bir çeşidi nedeniyle en yüksek alarm seviyesini açıkladı. İsveç, Stockholm bölgesinde enfekte olmuş bir kişiyi bildirdiğini açıklayarak salgının Afrika dışındaki ilk vakasını ilan etmiş oldu.

Afrika dışındaki yeni Mpox varyantı sınıf I'in ilk vakası İsveç'te meydana geldi. İsveç Sağlık Otoritesi genel müdürü Olivia Wigzell, enfekte kişinin, hastalığın büyük bir salgınının olduğu bir Afrika bölgesinde kaldığı sırada enfekte olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Jakob Forssmed, "İsveç'te Mpox'un ciddi bir çeşidinin bulunduğuna dair onay aldık" dedi. Bu nedenle vakanın Stockholm bölgesinde tespit edildiği belirtildi. Forssmed ayrıca "Bu elbette ciddiye aldığımız bir şey. Her türlü tedbiri aldık" diye konuştu.

AFRİKA'DA YETERLİ AŞI YOK

Mpox'a daha önce maymun çiçeği adı veriliyordu çünkü ilk kez tesadüfen maymunlarda tespit edilmişti. Virüs klasik çiçek hastalığı virüsüyle akrabadır. Esas olarak deri döküntüsüne neden olur, aynı zamanda ateş ve kas ağrısına da neden olur. Afrika'da iki aşı var ama yeterli dozda değil.

Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre, sınıf I enfeksiyonları daha önce yalnızca Orta Afrika'da, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gözlemlenmişti.

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