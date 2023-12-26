İsveç'in NATO üyeliği Komisyondan geçti

Kaynak: Haber Merkezi
İsveç'in NATO üyeliği Komisyondan geçti
TBMM Dışişleri Komisyonu oy çokluğuyla İsveç’in NATO’ya üyeliğini onayladı. Son söz Meclis Genel Kurulu'nda.

TBMM Dışişleri Komisyonu oy çokluğuyla İsveç’in NATO’ya üyeliğini onayladı.

Meclis Dışişleri Komisyonu’na ilk olarak 16 Kasım’da gelen protokol, İsveç hükümetinden taahhütlere ilişkin bilgi istendiği için ertelenmişti. Bugün saat 15’te ikinci kez toplanan komisyon yapılan oylama sonucunda karar netlik kazandı.

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Protokole, AKP, MHP ve CHP “Evet” oyu verirken; İYİ Parti ve Saadet Partisi “Hayır” oyu kullandı. Protokol oy çokluğuyla kabul edildi.

Milletvekillerinin görüşleri dinlendikten sonra yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokol kabul edildi.

İsveç’in NATO üyeliğinde son söz artık Meclis Genel Kurulu’nda olacak. Kurul’da yapılacak olan oylama sonucunda Türkiye’nin kararı netleşecek.

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