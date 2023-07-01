İsveç’te Kur’an- ı Kerim yakan Salvan Momika’nın örgüt bağlantısı ortaya çıktı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakarak tepki çeken Irak uyruklu Salvan Momika’nın İran destekli Şii Haşdi Şabi çatısı altındaki İmam Ali Tugayları’na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı.

İsveç’te Kur’an- ı Kerim yakan Salvan Momika’nın örgüt bağlantısı ortaya çıktı

İHA
İsveç’in başkenti Stockholm’de Irak uyruklu 37 yaşındaki Salvan Momika’nın 28 Haziran'da Kur'an-ı Kerim yaktığı eylem, gündemdeki yerini koruyor. Musul’un Hıristiyanların çoğunluğu oluşturduğu Hamdaniye ilçesinde doğan Momika’nın İran yanlısı Haşdi Şabi güçleri çatısı altındaki İmam Ali Tugayları’na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın Musul’u işgal etmesinin ardından Haşdi Şabi’ye bağlı İsa İbn Meryem Tugayı üyesi olan Momika’nın savaş bölgesinde askeri kıyafetlerle çekilen görüntüleri, İsveç’teki eyleminin ardından sosyal medyada gündem oldu.

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TEHDİT ALDIĞI GEREKÇESİYLE İSVEÇ’E GİTTİ
Momika ayrıca Haşdi Şabi güçlerinin desteğiyle "Süryani Şahinleri" adlı milis gücü kurdu. Musul’un kurtarılmasının ardından Süryani Birliği Partisi kuran Momika, tehdit aldığı gerekçesi ile Irak’ı terk ederek Almanya’ya sığınmacı olarak başvurdu. Momika başvurusunun reddedilmesi üzerine İsveç’e geçti. Çarşamba günü gerçekleştirdiği eylemin ardından medyaya verdiği röportajda İsveç'e 5 yıl önce geldiğini söyleyen Momika, kendisini “ateist” olarak tanımladı. Arami-Süryani cemaatinin siyasi aktivistlerinden biri olduğu belirtilen Momika için Arami cemaatinin sosyal medya hesabında 2016 yılında yapılan paylaşımda, “Salvan Momika: Aramilerin Irak’taki sözcüsü ve temsilcisi” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

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