İsveç'te Kuran yakılmasının ardından terör alarmı artırıldı

Editör: Turgay Beşyıldız
İsveç istihbaratı, İslam dünyasının İsveç'teki Kur'an yakma olaylarına verdiği öfkeli tepkilerin ülkeyi "öncelikli hedef" haline getirmesinin ardından terör alarm seviyesini beşli bir ölçekte dörde yükseltti.
İsveç Güvenlik Polisi başkanı Charlotte von Essen gazetecilere verdiği demeçte, seviyenin 2016'dan beri olduğu "yüksek"e çıkarıldığını söyledi.
Essen, ‘’Bu kararın gerekçesi, İsveç'e yönelik saldırı tehditlerine ilişkin durumun kötüleşmesi ve tehdidin daha uzun süre devam edeceğinin değerlendirilmesidir" dedi.
Von Essen, tehdit düzeyini yükseltme kararının "tek bir olaya" değil, "kolektif bir değerlendirmeye" dayandığını vurguladı.