İşverenler en çok bu meslekleri arıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılının ilk altı ayına ilişkin istihdam verilerini içeren bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre, yılın ilk yarısında 1 milyon 339 bin 814 açık iş pozisyonu ilan edildi. Bu dönemde, haziran ayı itibarıyla 193 bin 968 yeni iş fırsatı belirlendi. Açık pozisyonların büyük bir çoğunluğu, yani yüzde 98,8'i, özel sektör tarafından sağlandı. İŞKUR'un paylaştığı bu veriler, özel sektörün istihdam piyasasındaki etkin rolünü ve iş gücü piyasasının dinamiklerini gözler önüne seriyor.

KAYITLI İŞSİZLERİN PROFİLİ

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) haziran ayı verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 253 bin 851 kişiye ulaştı. Açıklanan istatistiklere göre, işsizlerin yüzde 48,5'ini erkekler, yüzde 51,5'ini ise kadınlar oluşturuyor. Özellikle genç nüfus arasında işsizlik daha belirgin bir sorun olarak öne çıkıyor; 15-24 yaş aralığındaki genç işsizlik oranı yüzde 21,7 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

EN ÇOK TALEP GÖREN MESLEKLER VE SEKTÖRLER

Türkiye'de imalat sanayi, iş gücü piyasasında öne çıkan sektörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Açık iş pozisyonları bakımından zirvede yer alan bu sektörde, 530 bin 202 boş pozisyon bulunuyor. Özellikle özel güvenlik görevlisi pozisyonu, aranan personel sayısıyla ön plana çıkıyor. Yılın ilk yarısında işverenlerin en çok aradığı diğer meslekler ise silahsız özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik personeli, garson ve satış danışmanı oldu. İş arayanlar için geniş bir yelpazede fırsatlar sunan bu durum, ekonomideki dinamiklerin bir yansıması olarak görülüyor. İş gücü talebinin yoğun olduğu bu alanlar, sektörel gelişmelerin ve ihtiyaçların doğrudan bir göstergesi niteliğinde.

Özel güvenlik görevlisi pozisyonunun popülerliği, güvenlik ihtiyacının artışına işaret ederken, turizm ve otelcilik elemanı talebinin yüksek olması turizm sektörünün canlılığını gösteriyor. Servis elemanı ve satış danışmanı pozisyonları ise hizmet sektörünün genişlemesine ve tüketici talebinin artmasına bağlanabilir.