İsviçre, Dünya Şampiyonası’na kötü başladı

İsviçre, Danimarka’nın Herning kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası’ndaki ilk maçında, 2024 Prag finalinin rövanşı niteliğindeki karşılaşmada Çekya’ya 5-4 mağlup oldu. Patrick Fischer yönetimindeki İsviçre, maça çok iyi başlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve uzatmalarda Roman Cervenka’nın golüyle mağlup oldu. Bu sonuçla İsviçre turnuvaya puansız başladı.

Geçen yılki finalde 50. dakikada açılan skor perdesi bu kez sadece 94 saniye içinde açıldı. Zürihli savunmacı Christian Marti, sol kanattan yaptığı isabetli vuruşla İsviçre’yi öne geçirdi. 18. dakikada Siegenthaler’in şutu direkten döndü ve Damien Riat fırsatı değerlendirerek skoru 2-0 yaptı. Ancak bu avantaj kısa sürdü. David Pastrnak’ın penaltısı Genoni tarafından kurtarıldı ama ardından gelen çift sayı üstünlüğünde Çekya, ilk periyodun bitimine 18 saniye kala farkı bire indirdi.

ÇEKYA ORTA BÖLÜMDE EZİCİ ÜSTÜNLÜK KURDU

İkinci periyotta oyun tamamen Çekya’nın kontrolüne geçti. İsviçre, yalnızca bir kez Andrighetto ile tehlike yaratabildi. Radim Rulik’in öğrencileri ise adeta fırtına gibi esti. Kaleye 15 şut gönderen Çekya, bunlardan ikisini gole çevirdi. Zadina 27. dakikada, Pyrochta ise 36. dakikada fileleri havalandırdı. Özellikle üçüncü golde İsviçreliler, puck’ın peşinden koşarken büyük dağınıklık sergiledi. Bu bölümde İsviçre takımının fiziksel ve zihinsel olarak oyundan düştüğü net şekilde görüldü.

SON SÖZÜ CERVENKA SÖYLEDİ

İsviçre adına umutlar üçüncü periyotta yeniden yeşerdi. İlk turnuvasında 6. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edilen Sandro Schmid, 42. dakikada Moy ve Hofmann’ın hazırladığı güzel bir power-play organizasyonuyla bu kez ağları havalandırdı. Bu golle moral bulan İsviçre, 50. dakikada Andrighetto’nun klas vuruşuyla skoru 4-3’e taşıdı. Ancak bu üstünlük de kalıcı olamadı. Çekya yeniden beraberliği sağladı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda yapılan bir hata, İsviçre’ye pahalıya patladı. Disiplinsizlik nedeniyle ceza yiyen İsviçre, savunmada açık verdi. Roman Cervenka, bu fırsatı değerlendirdi ve Çekya’ya galibiyeti getiren golü attı. Deneyimli oyuncu, geçen yılın ardından bu yıl da İsviçre’ye karşı belirleyici rol oynadı.

FİSCHER: “DİSİPLİN SORUNU BELİMİZİ BÜKTÜ”

Maç sonrası açıklama yapan İsviçre başantrenörü Patrick Fischer, takımının büyük bölümde iyi oynadığını ancak cezaların ve konsantrasyon kaybının sonucu belirlediğini vurguladı. Fischer, “Oyunun çoğunda hakimdil, ancak disiplinsizlik bizi yaktı. Bu seviyede hata affedilmiyor” dedi.

İsviçre’nin kalecisi Leonardo Genoni de yaptığı kritik kurtarışlara rağmen galibiyeti getirecek katkıyı sağlayamadı. Özellikle ikinci periyottaki şut yağmurunda savunmanın yetersiz kalması dikkat çekti. Takımın yıldız oyuncularından Nino Niederreiter ise hücumda etkisiz kalırken, tecrübeli isimlerin katkısızlığı Fischer’in oyun planını zorlaştırdı.

TURNUVADA UMUT DEVAM EDİYOR

Bu yenilgiye rağmen İsviçre, turnuvadaki şansını kaybetmiş değil. Grup aşamasında önlerinde birkaç zorlu maç daha bulunuyor. Fischer’in öğrencilerinin bu mağlubiyetten gerekli dersleri çıkararak yeniden ivme kazanması bekleniyor. İsviçre'nin sıradaki rakibi ise zorlu Finlandiya olacak. Bu maç, takımın moral durumunu ve gruptaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek.

İsviçre Buz Hokeyi Federasyonu da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla takıma destek mesajı verdi ve “Yol uzun, savaş yeni başlıyor” ifadeleriyle oyunculara moral verdi.