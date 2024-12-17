İsviçre hükümeti çelik sektörüne yardımı onayladı

İsviçre Parlamentosu, hükümete çelik endüstrisine mali yardım sağlama talimatı verdi. Arcinfo'nun bildirdiğine göre, yasada yapılan değişiklikle, stratejik öneme sahip dökümhanelere, belirli şartlarla finansal destek sağlanacak. Bu düzenleme, enerji kullanımında mali yükü hafifletmek amacıyla dört yıl boyunca geçerli olacak.

Bu düzenlemeden faydalanacak şirketler arasında, Stahl Gerlafingen (AFV Acciaierie Beltrame SpA) ve Steeltec (Swiss Steel) gibi metalürji tesisleri ile Valais kantonundaki alüminyum fabrikaları olan Constellium ve Novelis yer alıyor. Ancak, devlet yardımlarına yönelik güçlü çekinceler göz önüne alındığında, bu projeye sıkı şartlar getirilmiş durumda. Şirketlerin İsviçre'deki varlıklarını sürdürebilmeleri için bir iş planı sunmaları gerekiyor. Ayrıca, şirketler için temettü ödemesi veya özel değişken maaş dağıtılması beklenmiyor.

Şebeke kullanım ücretlerinde yapılacak indirimler, yalnızca şirketlerin bulunduğu kantonun bu yardımlara katkı sağlaması durumunda geçerli olacak. Bu katkının, indirim miktarının en az yarısı kadar olması gerekiyor. İndirim oranları ise şu şekilde belirlenmiş: ilk yıl %50, ikinci yıl %37,5, üçüncü yıl %25 ve dördüncü yıl %12,5.

Yasa, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2028'e kadar geçerli olacak. İsviçre Ulusal Konseyi (alt meclis) 17 Aralık'ta yasa değişikliğini onayladı.

Bloomberg'e göre, hükümet ve ekonomik danışmanlık ajansı, herhangi bir müdahaleye karşı çıkıyordu. Ancak, milletvekilleri geleneksel iş anlayışından saparak bu kararı almış oldu. Kriz, İsviçre Çelik Grubu'nun yüzlerce işçi çıkarmayı planlamasıyla patlak verdi. Stahl Gerlafingen, bu yılın başlarında bir üretim hattını kapatmayı duyurmuştu, ancak bailout (mali yardım) beklentisiyle bu adım ertelendi.

Önceden GMK Center tarafından bildirilen verilere göre, İsviçre çelik endüstrisi ciddi bir kriz ve finansal sorunlarla karşı karşıya. RTS araştırması da bu durumu ortaya koymuştu. Endüstrinin önemi kabul edilse de, yetkililer mali destek sağlamayı uygun görmemişti.