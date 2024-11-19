İsviçre merkezli Trafigura, Moğolistan'da kaybettiği dolarların peşine düştü

İsviçreli ticaret devi Trafigura, Moğolistan’daki yerel yakıt tedarik operasyonlarında yaşanan 500 milyon dolarlık kaybı araştırıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl başlattığı soruşturma kapsamında yerel ortaklar ve çalışanlarla ilgili detaylı bir inceleme yürütüyor.

Trafigura, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Moğolistan’daki operasyonlarında "veri manipülasyonu ve alacakların gizlenmesi" gibi usulsüzlüklerin tespit edildiğini belirterek, 1,1 milyar dolarlık bir zararı karşılamak için karşılık ayırdığını duyurdu. Şirketin ana yerel iş ortağı Lex Oil, bu miktarın yarısından fazlasını borçlu olduğunu kabul etti. Ancak kalan 500 milyon doların izine henüz rastlanamadı.

Soruşturma ve Risk Yönetimi

Trafigura, 2023 yılında Moğolistan operasyonlarında düzensizlikleri fark ederek hem iç hem de dış denetim süreçlerini başlattı. Şirket, 2019 yılında Lex Oil ile bir ortaklık kurmuş, Rus dizeli ve Singapur’dan ithal edilen jet yakıtını harmanlayarak Moğolistan’ın kış aylarında kullanılan özel dizel ihtiyacını karşılamıştı.

Ancak COVID-19 pandemisi sırasında Moğolistan’ın kömür ihracatındaki azalma, yakıt tüketiminde düşüşe yol açtı. Buna rağmen Lex Oil’in yakıt ithalatına devam etmesi ve borçlarını artırması, şirketin mali yapısını zayıflattı. Ayrıca Lex Oil, depolanan yakıt için ek ücretler talep etti ve yerel müşterilere kredi sağlamayı sürdürdü.

Trafigura’nın Finansal Gücü

Trafigura, yıllık raporunda 150’den fazla bankadan sağlanan 77 milyar dolarlık açık kredi limitine sahip olduğunu belirtti. Ancak Moğolistan’daki olay, şirketin risk yönetim süreçlerinin sorgulanmasına neden oldu.

Trafigura’nın Moğolistan’daki borçlarını tahsil etmek için yerel yetkililerle görüşmeler yaptığı, ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığı ifade ediliyor. Şirket, 2024 mali tablolarında geçmiş yıllara ilişkin karşılaştırmaları yeniden düzenlemesi gerekebileceğini açıkladı.

Yakıt dolandırıcılığı, Trafigura’nın son yıllarda karşılaştığı tek büyük skandal değil. Şirket, 2023 başında nikel tedarikinde yaşanan 600 milyon dolarlık bir dolandırıcılık vakasıyla da sarsılmıştı. Moğolistan’daki durumun, şirketin küresel ticaret ortakları ve bankalar arasındaki güveni nasıl etkileyeceği merak ediliyor.