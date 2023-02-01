Tarihte bir ilk! İsviçre Türklerin 'enflasyon ilticası' başvurularını kabul etti

TELE1'in haberine göre, İsviçre’de Türkler “ülkeye kaçak girme ve iltica talep etme” konusunda rekor kırdı.

İsviçre, Türkler’in ilticalarının hızla arttığını belirtirken, bu durumun nedeni olarak siyasi sebeplerin yanında “Zamlardan ve geçim sıkıntısından, enflasyondan kaçış” olarak açıkladı.

Enflasyon nedeniyle iltica tarihte ilk defa gerçekleşirken, bu nedenle “İltica hakkının kabul edilmesi“ de bir ilk olarak aktarılıyor.

Türkler, 2015 yılında İsviçre’ye iltica etmede, dünya ülkeleri arasında 14. sırada yer alırken, 2022 yılında ikinci sıraya yerleşti.

İLTİCA EDEN TÜRKLER EĞİTİMLİ KİŞİLER

İsviçre’ye ilticada birinci sırada Afganlar var. İsviçre’ye kaçak yollardan ya da vizeyle gelip iltica isteyen Türklerin sayısı ise 3 bine dayandı. Bunların çoğunun da eğitimli kişiler olduğu açıklandı. Suriye, Eritre, Cezayir gibi ülkelerden gelen ilticacı sayısı düşerken, Türklerin sayısı her yıl giderek artıyor.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre’ye gelen Türklerin, iltica sebeplerinin ise üç başlıkta toplandığı belirtiliyor.

İsviçre Göçmen Dairesi Müsteşarlığı, “Türkiye’den gelip İsviçre’den koruma ya da iltica isteyenlerin; insan hakları ihlalleri ve haklarındaki kovuşturmalarla birlikte muhalif oldukları için takibata uğradıklarını söylediklerini” belirtti.

ENFLASYON, İLTİCA NEDENİ SAYILDI

İltica nedenlerin ikinci sırada, Türkiye’deki fiyat artışları ve geçim sıkıntısının belirtildiği, üçüncü sırayı ise pandemi koşullarının aldığı vurgulandı.

Avrupa yasalarında, aslında “ekonomik iltica” hakkı bulunmuyor. Daha çok siyasi takibat, ülkesinde siyasi görüşleri nedeniyle ceza alma gibi nedenleri ispatlayanlara bu hak veriliyor. Ancak, son yıllarda Türklere ekonomik iltica yolu da açılmış görünüyor.

"ELEŞTİRİ BİLE SUÇ SAYILIYOR"

İsviçre’de konuyla ilgili olarak bir “Türkiye İltica Uzmanı” da bulunuyor. Uzman Adrian Schuster, Türkiye’den gelen ilticacıları benzer şekilde sınıflandırdı.

Türkiye’de başkanlık sisteminden sonra, en basit eleştirilerin bile suç sayılabileceğini, birçok kişinin ihbar edilip soruşturmaya uğradığını belirten Schuster, insan haklarında ciddi sorunlara dikkat çekti.

2019’da Türkiye’den bin 287 kişi gelip iltica isterken, bu rakam 2020’de bin 201 oldu. 2021’de 2 bin 330 başvuru gelirken, 2022’de rakam 3 bini aştı.

2022’de sonuçlanan iltica taleplerine göre bin 964 Türk sığınma hakkı aldı. 140’ına ise geçici kabul verildi. İsviçre’ye gelen Türklerin yüzde 87.4’ünün koruma hakkı, yani iltica ya da geçici oturma statüsü aldığı açıklandı.