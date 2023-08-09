İsviçre'de 3 bin yıl önce göktaşından yapılmış ok ucu bulundu

Yapılan araştırmaya göre, MÖ 900 ile 800 yılları arasına tarihlenen 39 milimetre uzunluğundaki (1,5 inç uzunluğundaki) ok ucu, 19. yüzyılda İsviçre'nin Biel Gölü kıyısındaki Mörigen'de bir yerleşim alanında bulundu.

Çalışma, yaklaşık 3.000 yıllık eserin Estonya'ya düşen bir göktaşından yapıldığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bunun, Avrupa'da meteoritik demirin MÖ 800 veya daha önce ticareti yapıldığını gösterdiğini belirterek, tarihte bu kadar erken kullanılmış meteoritik demiri bulmanın ne kadar sıra dışı olduğunu da sözlerine ekledi.

Keşifle ilgili bir haber bültenine göre, "Meteoritik demirin erken kullanımına dair bu tür kanıtlar son derece nadirdir" denildi.

O zamanlar insanların henüz oksit cevherlerinden demir eritmeye başlamadığı, ancak araştırmaya göre göktaşlarının çarpma alanlarında bir miktar metalik demir bulunabildiği belirtildi.

Göktaşı demiri kullanılarak yapılan nesneler Türkiye, Yunanistan, Suriye, Irak, Lübnan, Mısır, İran, Rusya ve Çin'de bulunurken, bu tür eserler daha önce her ikisi de Polonya'da olmak üzere Orta ve Batı Avrupa'da yalnızca iki yerde keşfedilmişti.