İsviçre’de 40 yıldır çalışmayan gurbetçi sınır dışı edildi

Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre’de 40 yıldır çalışmayan gurbetçi sınır dışı edildi
İsviçre Federal Mahkemesi, ülkelerinde 40 yıldır çalışmadan yaşayan ve sosyal uyumda zorluk çeken bir Türk vatandaşı gurbetçiyi sınır dışı etti.

40 yıl önce Türkiye’den İsviçre’ye giden ve orada yaşayan bir Türk kadın gündem oldu. Yaşadığı süre boyunca çalışmayan kadının oturum iznini iptal eden mahkeme, kadını sınır dışı etti.

373 BİN EURO SOSYAL YARDIM ALDI

1983’te 19 yaşındayken evlenerek İsviçre’ye giden gurbetçi kadın 2006 yılında eşinden ayrılınca İsviçre devletinden 2022 yılına kadar 373 bin Euro sosyal yardım alarak geçimini sürdürdü.

Temmuz 2020’de ise yerleşim izninin bitmesi nedeniyle uzatma talebinde bulunan kadının başvurusu, Solothurn Kantonu Göçmenlik Dairesi tarafından reddedildi. Türk gurbetçi bu kararı Solothurn İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Üst mahkeme de itirazı reddedince gurbetçi kadın bu sefer de Federal Mahkeme'ye itirazda bulundu.

İSVİÇRE’YE UYUM SAĞLAYAMADI

Federal yargıçlar, Türk gurbetçinin entegrasyona karşı ilgisizliğini en önemli neden olarak göstererek alt mahkemenin hükmünü destekledi. Mahkeme, kadının yaklaşık 17 yıldır iş aramadığını veya devletten bağımsız olmaya çalışmadığını vurgulayarak, “Entegrasyon başarısız olmuştur" dedi.

Federal Mahkeme, göçmenlik makamlarının “oturma izninin kaldırılmasının kamu yararına olduğunu haklı bir şekilde düşündüklerini” belirtti ve Türk gurbetçinin şu anda çok fazla sosyal yardım aldığını ve daha fazlasını almasının uygun olmadığını ifade etti.

Federal Mahkeme, 40 yıl İsviçre’de kaldıktan sonra Türk gurbetçinin Türkiye’ye geri dönmesinin kesinlikle zor olacağını kabul etti, ancak kadının hâlâ Türkiye ile çeşitli ilişkileri olduğunu belirtti. Raporda, orada büyüdüğünü ve her yıl tatil için geri gittiğini söyleyerek, bunun onun dil ve kültür açısından hâlâ kendi ülkesine yakın olduğunu gösterdiği söylendi.

Açıklamada, kadının normal turist vizesi ile İsviçre’ye gelip çocuklarını ve torunlarını ziyaret edebileceği söylendi.

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