İsviçre'de Galatasaray depremi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-Kırmızılı ekip zorlu mücadele için özel uçakla İsviçre'ye gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine hareket eden sarı-kırmızılı kafile daha sonra karayoluyla maçın yapılacağı Bern şehrine geçti. Galatasaray kafilesi kalacakları otel önünde taraftarların yoğun tezahüratları ile karşılandı.

Futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterilerinde bulunan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, İsviçre'yi adeta inletti.

Okan Buruk ve oyuncular, kendilerini bekleyen taraftarlara bol bol imza dağıttı, fotoğraf çektirdi.