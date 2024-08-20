İsviçre'de Galatasaray depremi

Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre'de Galatasaray depremi

Young Boys maçı öncesi İsviçre'ye giden Galatasaray kafilesini taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-Kırmızılı ekip zorlu mücadele için özel uçakla İsviçre'ye gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine hareket eden sarı-kırmızılı kafile daha sonra karayoluyla maçın yapılacağı Bern şehrine geçti. Galatasaray kafilesi kalacakları otel önünde taraftarların yoğun tezahüratları ile karşılandı.

Futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterilerinde bulunan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, İsviçre'yi adeta inletti.

Okan Buruk ve oyuncular, kendilerini bekleyen taraftarlara bol bol imza dağıttı, fotoğraf çektirdi.

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