İsviçre'de korkutan yangın: 15 kişi tahliye edildi

İsviçre'deki Cenevre şehrinin Route de Chêne bölgesinde, pazar sabahı saat 07.00'den hemen önce bir apartman dairesinde çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi. Olay, Route de Chêne 12 numarada bulunan dört katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Yoğun duman ve alevler kısa sürede üst kata da sıçradı.

Cenevre İtfaiye ve Kurtarma Servisi (SIS), olay yerine 35 profesyonel ve gönüllü personelle müdahale etti. Alevler yaklaşık 30 dakika süren bir çalışmayla saat 07.30 civarında kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan kiracı, yoğun dumandan etkilenerek Hôpitaux Universitaires de Genève’e (HUG) ambulansla kaldırıldı.

SIS İletişim Sorumlusu Kaptan Nicolas Millot’un verdiği bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişi daha ambulans ekipleri tarafından binanın dışında muayene edildi. Ancak bu kişilerin hastaneye sevk edilmesine gerek duyulmadı.

Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cenevre Polisi ve itfaiye ekipleri, yangının hangi koşullarda başladığını netleştirmek için detaylı inceleme yürütüyor.

Route de Chêne, sabah saatlerinde kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre sakinleri, yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Yangının çıkışına neden olan olası teknik arızalar ya da dikkatsizlikler araştırılıyor.

Binada yaşayan diğer sakinler, geçici olarak bölgedeki kamu tesislerine yönlendirildi. İtfaiye yetkilileri, hasarın büyük ölçüde iki daireyle sınırlı kaldığını ve binanın genel yapısının korunabildiğini bildirdi.

Cenevre Belediyesi, mağdur olan kiracı için sosyal destek hizmetlerini devreye sokarken, yetkililer benzer durumların önlenmesi için bina sakinlerine yangın güvenliği hakkında bilgi vereceklerini açıkladı.