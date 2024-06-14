İsviçre’de patlama

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsviçre’de patlama

İsviçre’de kapalı bir otoparkta meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

İsviçre'nin Aargau kantonunda bulunan Nussbaumen'daki birçok katlı binanın kapalı otoparkında akşam saatlerinde meydana gelen bir patlama, ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti ve 11 kişi yaralandı.

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Patlamanın etkisiyle yangın hızla diğer katlara yayıldı, bina sakinleri tahliye edilirken büyük bir panik yaşandı.

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Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Söndürme çalışmalarına üç helikopter de destek verirken, yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Patlamada binada ve otoparkta büyük çapta hasar oluştu.

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