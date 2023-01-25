Tren raylarından elektrik üretecekler. Türkiye enflasyonla boğuşurken bir ülke çağ atlıyor

İsviçreli yeni girişim şirketi Sun-Ways ülkenin ulasal tren yolları işleticisi ile raylar üzerinden elektrik üretmek üzere anlaşma sağladı. Daha önceden fabrikada montajlanan ve kablonanan paneller katlanarak özel bir tren içine konuluyor sonra tren raylar üzerinden geçerken raylar arasına fotovoltaik paneller döşeniyor.

Donanımhaber'de yer alan çalışmaya göre raylara bakım gerektirdiğinde aynı şekilde özel tren yolda ilerlerken kolayca panelleri topluyor. Üstelik tren yolları elektrikli olduğu için oradaki şebekeye elektrik sağlayabilmesi de olası.

Aynı şekilde panellerin temizlenmesi için de bir trenin raylar üzerinde giderken temizlik yapması oldukça kolay.

23 MAYIS'TA TEST AŞAMASINA GELİNİYOR

Potansiyel ise cidden çok yüksek. İsviçre’nin toplam 7000 km’lik hattına kurulabilecek güç miktarı 1000 MW gibi bir miktar.

Şirketin geleceği ise bayağı parlak sadece Avrupa’daki tren yollarının uzunluğu 260.000 km ve dünyadaki döşenmiş tren yoklarının toplam uzunluğu 1.16 milyon km. Sistem test aşamasına 23 Mayıs 2023 yılında girmeyi planlıyor.