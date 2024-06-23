İsviçre’deki toprak kaymasında 3 kişi kayıp

İsviçre’nin güneyinde şiddetli yağışın ve eriyen karların sebep olduğu heyelanda arama çalışmaları devam ediyor. Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde Cuma günü gerçekleşen toprak kaymasında kurtarma operasyonunu yöneten İsviçre polisinden William Kloter, toprak altında kalan 1 kadının kurtarıldığını açıkladı.

3 kişinin kayıp olduğunu belirten Kloter, çalışmaların ekiplerin yanı sıra kepçe ve özel eğitimli köpekler ile yapıldığını ifade etti. İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd, heyelanın ardından yaptığı açıklamada, hava şartlarının yarattığı tahribatın boyutu karşısında şoke olduğunu ifade ederek “Düşüncelerim bu durumdan etkilenenlerle birlikte. Acil durum personeline bu zor durumda yorulmak bilmeden gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyorum” ifadesini kaydetti.