İsyancıların katliamında en az 20 sivil öldürüldü

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de isyancılar düzenlediği saldırı adeta katliama dönüştü. Devlet yetkilileri saldırı nedeniyle 20 sivilin öldüğünü açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırı yakınında Vugizo kasabasında gerçekleşen saldırıyı RED-Tabara isyancı grubu üstlendi.

12 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

AFP'nin haberine göre, Burundi hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Teröristçe ve barbarca eylemin sivilleri hedef aldığını ve 5'i beş yaşından küçük 12 çocuğu, ikisi hamile üç kadını ve sivillere yardım etmeye gelen bir polis dahil beş erkeği" öldürdüğünü ifade etti. 9 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KARAKOL HEDEF ALINDI

Burundi'deki isyancı grubu RED-Tabara sosyal medya üzerinden yayınladığı bildiride, "Burundi merkezli savaşçıların Vugizo sınır karakoluna saldırdığını ve dokuz asker ve bir polis memurunun öldürüldüğünü" dendi.

AFP'ye konuşan iki askeri kaynak, saldırıda 'askeri bir mevzinin' hedef alındığı söylendi. Üst düzey bir askeri yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, ölü sayısının 20 olduğunu teyit ederek, "Siviller çapraz ateşte yakalandı ve öldürüldü, ardından saldırganlar Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne çekildi" dedi.

BİR HAFTADA İKİNCİ SALDIRI

Saldırı, Eylül 2021'den bu yana aktif olmayan isyancıların Burundi'de iki hafta içinde gerçekleştirdiği ikinci saldırı oldu. İsyan grubu faaliyetlerini Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde gerçekleştiriliyor.

ÖLÜMCÜL SALDIRILAR YAPAN BİR ÖRGÜT

2011 yılında kurulan RED-Tabara'nın 500 ile 800 arasında savaşçıya sahip olduğu düşünülüyor ve 2015'ten bu yana Burundi'deki ölümcül saldırıların çoğunun arkasında yer alıyor.