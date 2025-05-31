İşyerinde yangın! İşçiler çarşaflara isabet edemedi

Adana’nın Seyhan ilçesinde, Cemal Gürsel Caddesi’ndeki 4 katlı yastık imalathanesinde saat 15.00 civarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İkinci katta başlayan yangın kısa sürede binayı sardı. Çalışanlar panikle dışarı kaçarken, 3’üncü katta mahsur kalan iki işçi, kurtulmak için pencereden sarktı. Bir işçi diğerinin ellerini tutarak tutunmaya çalıştı, ancak ikisi de betona düştü.

Çevredekiler çarşaf açarak yardım etmeye çalışsa da işçiler çarşaflara isabet edemedi. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.