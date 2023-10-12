İşyerine gelen oğlunu öldürdü

Adana’da bisikletle babasının çalıştığı yere giden genç tüfekli saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Evlat katili baba "Benden sürekli para istiyordu. Artık canıma tak etti" dedi.

KAYNAK: İHA
İşyerine gelen oğlunu öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, 10 Ekim Salı günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serhat O. (30) bisiklet ile babasının bekçilik yaptığı iş yerine gitti.

Bu sırada baba Nurettin O. (57) oğlunu tüfekle vurdu. Serhat O. kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Nurettin O. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Serhat O.'nun öldüğünü tespit etti.

Bölgeye gelen polisler ise olay yerine yakın bir yerde oğlunu öldüren babayı gözaltına aldı. Baba Nurettin O. emniyette verdiği ifadesinde, ”Oğlum çalışmıyordu, işsiz olduğu için sürekli para istiyordu. Bundan dolayı aramızda kavgalar çıkıyordu ve zaman zaman beni dövüyordu, artık canıma tak etti” dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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