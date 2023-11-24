İşyerinin camlarını kırıp yaktılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletle cep telefonu dükkanına gelen 2 kişi camları kırdı. İşyerini ateşe veren 2 kişi kayıplara karıştı. Yangın bitişikteki dükkan ve evlerde de hasar oluşmasına neden oldu.

KAYNAK: İHA
İşyerinin camlarını kırıp yaktılar

İHA'nın haberine göre, olay saat 04.30 sıralarında, Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın zemin katında bulunan cep telefonu mağazasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre motosikletli iki kişi, cep telefonu dükkanına gelerek camları kırdı ve iş yerini kundaklayarak kaçtı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, çıkan yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve apartmanda hasar meydana geldi. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairelerde ve yandaki kasap dükkanında maddi hasar oluştu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulunurken, iş yerini kundakladığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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