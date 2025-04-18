İtalya-ABD zirvesi: Meloni ve Vance Roma’da buluştu!

Meloni, bir gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da gümrük tarifeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve savunma harcamaları gibi konuları görüştükten sonra Paskalya Yortusu için Roma’ya dönen Vance’ı, başbakanlık sarayı Chigi’de ağırladı.

Chigi Sarayı’nın avlusunda Vance’ı resmi törenle karşılayan Meloni, görüşme öncesi kısa bir basın açıklaması yaptı. Meloni, esprili bir şekilde, “Uzun zamandır görmediğim ABD Başkan Yardımcısı Vance’ı Chigi Sarayı’nda ağırlamaktan onur duyuyorum. Dün Washington’da harika bir görüşme yaptık.” dedi.

Meloni, bugünkü görüşmenin ikili ilişkileri güçlendirmek için yeni bir fırsat sunduğunu belirterek, “Dün tartıştığımız birçok konu var. Bugün de konuşacağımız çok şey var. İtalya ve ABD, iş birliğini güçlendirme kararlılığında.” diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra AB ile ticaret müzakerelerine odaklanacaklarını ifade ederek, “Bazı sorunları çözmemiz gerekiyor. Başbakan’ı, Rusya ve Ukrayna müzakereleri hakkında bilgilendireceğim; bunu daha önce konuşmuştuk. Son 24 saatteki gelişmeleri özel olarak aktardım. Bu vahşi savaşı sona erdirebileceğimizi umuyoruz. Pozitif ve iyimser bir havadayız.” dedi.

İtalyan basını, Meloni’nin Trump ile önceki günkü görüşmesine geniş yer verdi. La Repubblica, Meloni’nin Trump’ı AB liderleriyle görüşmek üzere Roma’ya davet ettiğini ve Trump’ın, “en iyi müttefik” olarak nitelediği Meloni’nin davetini kabul ettiğini yazdı. Haberde, Trump’ın gümrük tarifeleri konusundaki tutumunu koruduğu, iki liderin Ukrayna konusundaki yaklaşımlarının ise çeliştiği belirtildi.

La Stampa ise Meloni’nin Trump ile görüşmesinde ayrıştırıcı konulardan kaçındığını, ancak Ukrayna savaşı konusunda “Putin’in saldırgan” olduğunu söylemekten çekinmediğini aktardı.

Vance, Vatikan’da Kardinal Parolin ile Görüşecek 2019’da Katolikliği seçen ve kendini “Bebek Katolik” olarak tanımlayan Vance, Paskalya süresince Roma’da kalacak ve yarın Vatikan’a geçerek Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile görüşecek.

Vance’ın, kısa süre önce çift taraflı zatürre geçiren ve iyileşme sürecindeki Papa Franciscus tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsiz. Nisan başında Roma’ya gelen İngiltere Kralı 3. Charles ile nekahet döneminde görüşen Papa Franciscus’un, göç gibi konularda zaman zaman gerilim yaşadığı Trump yönetiminin iki numaralı ismiyle görüşüp görüşmeyeceği merak konusu.