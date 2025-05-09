İtalya Bisiklet Turu'nun Arnavutluk ayağı başladı

Kaynak: AA
İtalya Bisiklet Turu'nun Arnavutluk ayağı başladı

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından, bu yıl 108’ncisi düzenlenen İtalya Bisiklet Turu 2025'in (Giro d'Italia 2025) Arnavutluk ayağı, Dıraç kentinde başladı.

İtalya Bisiklet Turu 2025'in Arnavutluk ayağı başladı. Başkent Tiran'ın batısındaki liman kenti Dıraç'tan başlayan ve Tiran'da sona ererek İtalya Bisiklet Turu'nda 180 sporcu sporcu, 160 kilometre pedal çevirecek.

İtalya Bisiklet Turu 2025'in ikinci ve üçüncü etapları da yine Arnavutluk'un Tiran ve Avlonya şehirlerinde 10 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Tiran'daki ikinci etapta 13,7 kilometre, Avlonya'daki üçüncü etapta ise 160 kilometre pedal çevrilecek.

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23 ekibin yarıştığı bisiklet turu, 1 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da sona erecek.

Aralık 2024'te, İtalya Bisiklet Turu'nun "Grande Partenza" (Büyük Başlangıç) diye adlandırılan açılış etabının Arnavutluk'ta düzenlenmesine karar verilmişti.

Arnavutluk makamları, "Giro d'Italia 2025"in ilk etaplarının ülkede düzenlenmesini, Arnavutluk'un uluslararası faaliyetler haritasına dahil edilmesi açısından önemli bir an olarak değerlendiriyor.

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