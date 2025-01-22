İtalya borsasında yükseliş devam ediyor

Yavuz Biçer
İtalya borsasında yükseliş devam ediyor

Çarşamba sabahı %0,4 yükselen FTSE MIB endeksi, 36.210 puana ulaştı. ABD'nin AB ve Çin'e yönelik tarifeleri konuşulurken, Avrupa'nın tepkisi dikkat çekiyor. Bu sırada İtalya’nın önde gelen şirketleri arasında yükselişler gözlemlendi.

İtalya'nın önde gelen borsa endeksi FTSE MIB, Çarşamba günü erken işlemlerde %0,4 değer kazanarak 36.210 seviyesine ulaştı. Bu performans, endeksin son iki işlem günündeki kayıplarını telafi ederken, Ocak 2008'den bu yana en yüksek seviyelere yaklaştığını gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne ve Çin'e yönelik yeni tarifeler uygulama planlarını açıklamasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Trump, Çin'e %10 oranında bir tarife getirme olasılığını yinelerken, Kanada ve Meksika'yı da kapsayan vergi artışları hakkında konuştu. Buna karşılık, Avrupa Komisyonu yetkilileri, ABD'nin herhangi bir tarife kararına orantılı bir yanıt vereceklerini duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise euro bölgesindeki ihracat enflasyonunun etkileri konusunda “aşırı endişeli olmadıklarını” belirtti. Lagarde’ın açıklamaları, piyasada sakinlik yaratırken, yatırımcıların kararlarını şekillendirmelerine yardımcı oldu.

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ŞİRKETLER ARASINDA HAREKETLİLİK

İtalya'nın önde gelen enerji ve teknoloji şirketleri borsadaki yükselişe katkıda bulundu. Prysmian, %2'nin üzerinde bir artışla dikkat çekerken, Snam, Recordati, Nexi ve Diasorin gibi şirketler de %1’den fazla değer kazandı. Bu şirketlerin güçlü performansı, borsa endeksinin yukarı yönlü hareketini destekledi.

ABD'nin tarifeler konusundaki politikası, Avrupa ve dünya genelinde ekonomilere olası etkileriyle dikkat çekiyor. Avrupa'nın bu hamlelere vereceği yanıt, önümüzdeki günlerde piyasalardaki dalgalanmayı etkileyebilir.

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