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Inter Parma'yı son nefeste geçti

Inter son 2 dakikaya kadar yenik oynadığı maçta Parma'yı devirmeyi başardı

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 07:18
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İtalya Kupası'nda Inter çeyrek finale kaldı

Inter Parma'yı son nefeste geçti
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İtalya Kupası son 16 turunda Inter, Parma'yı normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Stanko Juric attığı golle Parma'yı 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi Inter, 88. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle durumu 1-1 yaptı. Mücadelenin normal süresi bu skorla sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Uzatma devrelerinde sahneye çıkan Francesco Acerbi, 110. dakikada bulduğu golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan turda rakibini mağlup eden Inter, adını son 8 arasına yazdıran ilk takım oldu.

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