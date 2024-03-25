İtalya Merkez Bankası başkanında flaş faiz açıklaması

İsviçre Merkez Bankası SNB'nin faiz indirimine imza atmasından sonra İtalya mnerkez Bankası Başkanı Fabio Panetta'dan flaş bir açıklama geldi. ECB Yönetimi Konsey üyesi olan Panetta, Euro Bölgesi enflasyonunun ECB'nin yüzde 2'lik hedefine doğru ilerlediğini belirterek, bunun da faiz indiriminin yolunu açtığını söyledi.

Panetta, "ECB Yönetim Konseyi içinde özellikle son birkaç hafta içinde ortaya çıkan fikir birliği bu yöne işaret ediyor." diye konuştu.

Avrupa Merkez Bankası 2022'nin temmuz ayından bu yana 10 toplantıda 450 baz puan faiz artışına gitmişti.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını belirlemek için 11 Nisan ve 6 Haziran'da toplanacak.