İtalya'da binlerce kişi savaşa karşı barış çağrısıyla yürüdü

Ülkenin en büyük işçi sendikası olan İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen etkinlikler, başkent Roma başta olmak üzere Milano, Bari, Cagliari, Floransa, Palermo ve Torino gibi şehirlerde gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ana teması "Savaşları durduralım, şimdi Barış zamanı!" oldu.

Roma'daki yürüyüş için Ostiense Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için çağrıda bulundu.

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, yürüyüşte yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni eleştirerek, "Avrupa, tam da Üçüncü Dünya Savaşı'nı önlemek için doğdu ve bugün bu rolü oynamıyor." dedi. Ayrıca, İtalyan hükümetinin askeri harcamaları artırmasını da eleştirerek bunun yanlış olduğunu vurguladı.

Protestocular, "Daha fazla savaş olmasın", "Gazze'de soykırım dursun", "NATO'ya da (Vladimir) Putin'e de hayır", "Savaşa hayır", "Silahlara hayır" gibi sloganlar taşıyan dövizler açarak sık sık barış çağrısında bulundu. Kortej boyunca büyük bir Filistin bayrağı da açıldı.

Yürüyüşe destek veren Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaşa 'hayır' ve barışa 'evet' demek için meydanlara inenlerin olduğu her yerde her zaman Filistinliler de vardır. Bugün sokaklara çıktık; Filistin halkına yönelik soykırımın durması, İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanlarına ve katliamlarına 'dur' demek için ve Filistin topraklarının işgaline karşı çıkmak için buradayız. Yaşasın barış ve savaşa hayır." ifadelerini kullandı.

Bu yürüyüşler, İtalya'daki savaş karşıtı hareketin ve barış çağrılarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.