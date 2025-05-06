İtalya'da gösteri uçuşunda kaza! 3 uçak çarpıştı

Gösteri sırasında yaşanan çarpışmanın ardından tüm uçaklar acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında uçaklardan biri pistten çıktı. Olay yerine hızla intikal eden acil durum ekipleri, kazaya müdahale etti.

PİLOTLARDAN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan iki pilot yara almadan kurtulurken, üçüncü pilotun bacağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer, olayın ardından pilotların sağlık durumunu yakından takip ediyor.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, İtalyan basını olası bir kuş çarpmasının kazaya yol açmış olabileceğini öne sürdü. Çarpışma sonucunda uçaklarda ciddi yapısal hasar meydana geldiği belirtildi.