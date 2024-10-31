İtalya'da işsizlik oranı son 17 yılın en düşük seviyesinde

İtalya’da işsizlik oranı Eylül 2024'te yüzde 6,1 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, bir önceki ayın aşağı yönlü revize edilen seviyesiyle 17 yılın en düşüğünü korurken, piyasanın yüzde 6,2 olan beklentisinin altında gerçekleşti. İşsiz sayısı 14.000 kişi azalarak 1.552.000'e gerilerken, toplam iş gücü 23.983.000'e indi.

Bu düşüş, net istihdamda 63.000 kişilik bir azalma ile dengelendi. İş gücü katılım oranı ise yüzde 66,3’e gerileyerek son 19 ayın en düşük seviyesine ulaştı. İşgücü piyasasındaki bu daralma, İtalya’nın işsizlik oranını düşük seviyelerde tutarken, katılım oranındaki düşüşle birlikte dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.