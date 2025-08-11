İtalya'da tüyler ürperten cinayet! Ünlü yönetmeni testereyle parçalara ayırdılar

Korkunç cinayet 25 Temmuz tarihinde İtalya’da meydana geldi. 35 yaşındaki Alessandro Venier'i öldürdüğünü Lorena Venier itiraf etti. Gelin, Mailyn Castro Monsalvo cinayeti itiraf etti.

PARÇALANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Venier'in cesedini İtalya'nın Gemona del Friuli kasabasında eşi ve kızıyla yaşadığı evin bodrumunda parçalanmış halde cesedi bulundu.

HEMŞİRE ANNE İTİRAF ETTİ

İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığı bilgilere göre, hemşire olan annesi oğlunu parçalara ayırarak katlettiği itiraf etti. Oğlunu demir testereyle üç parçaya ayırdığını vurguladı. Kan donduran cinayette çarşaf kullandığını ve bu yüzden kanların etrafa yayılmadığını belirtti.

​​​​​​​

Katil hemşire anne, "Mailyn çok kötü bir şekilde dövülmüş, hakarete uğramış ve ölümle tehdit edilmişti. Oğlum onun doğum sonrası depresyonunu küçümsedi. Ben durumu şikayet etmeye kalkınca da arkamdan yumruk attı" şeklinde konuştu.

​​​​​​​

"DURDURMANIN TEK YOLU ÖLDÜRMEKTİ"

Daily Mail'in aktardığı habere göre, Alessandro, eşinin memleketi Kolombiya'ya taşınmayı planlıyordu. Lorena "Kolombiya'ya gitmelerine izin veremezdim. Mailyn ve bebek için orası çok tehlikeliydi. Onu durdurmanın tek yolu öldürmekti" diye konuştu. Öte yandan, Allesandro'nun karısını Kolombiya Nehri'nde boğmakla tehdit ettiği iddialar arasında.

​​​​​​​

AYAKKABI BAĞCIĞI İLE BOĞDULAR

Olaydan önce Mailyn’in kocasına bilincini kaybetmesi için limonata içirdikleri ve iki kadının Alessandro'yu yastıkla ve ayakkabı bağcıklarıyla boğduğu ortaya çıktı. Adamın vücudundaki kokuyu gizlemek için de kireçle kapladıkları iddia edildi. Cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.