İtalya'da yine bir göçmen botu faciası: 2 ölü

Botlarda bulunan 57 kişi kurtarılırken kaybolan 30'dan fazla düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

KAYNAK: AA
İtalya'da yine bir göçmen botu faciası: 2 ölü

Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında iki göçmen botunun batması sonucu biri kadın, biri çocuk iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 30'dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, gece saatlerinde Lampedusa açıklarında iki göçmen botu battı.

Botlarda bulunan Fildişi Sahili'nden bir kadın ve bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaybolan 30'dan fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) ulaştığı kurtarılan kişilerin ifadelerine göre Sahra Altı Afrika'dan göçmenleri taşıyan botlardan birinde 42, diğerinde 48 kişi bulunuyordu.

IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

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