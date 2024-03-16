İtalya'dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: NATO birlikleri Ukrayna’ya girecek mi?

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinie ilişkin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, "NATO'nun Ukrayna'ya girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oraya gitmek ve Rusya ile savaşa girmek, 3. Dünya Savaşı'nın çıkması riski anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Moskova ile savaşta olmadıklarını belirten Tajani, "Uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın özgürlüğünü savunuyoruz ancak Rusya ile de savaşa girmiyoruz. Kiev'e her türlü ekonomik, askeri ve teknik araçları veriyoruz. Ama savaşa gitmek hata gibi görünüyor. İtalyanlar bunu istemiyor." Diye konuştu.

“MÜZAKERE ETME CESARETİ GÖSTEREN DAHA GÜÇLÜ”

Tajani, İtalyan ordusunun; Irak'ta, Lübnan'da, Afrika'da ve Kızıldeniz'de ticari gemileri korumada iyi iş çıkardığını ve barışın taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un, "Beyaz bayrağı kaldırma, müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum" sözlerinin tepkiyle karşılandığı anımsatılan Tajani, Papa'nın sözlerinin çarpıtıldığını aslında onun barış istediğini ve bunun için masaya oturulması çağrısı yaptığını savundu.