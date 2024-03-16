İtalya'dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: NATO birlikleri Ukrayna’ya girecek mi?

Kaynak: AA
İtalya'dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: NATO birlikleri Ukrayna’ya girecek mi?
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gitmemesi gerektiğini, böyle bir şeyin 3. Dünya Savaşı'nı çıkarma riski olacağını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinie ilişkin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, "NATO'nun Ukrayna'ya girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oraya gitmek ve Rusya ile savaşa girmek, 3. Dünya Savaşı'nın çıkması riski anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Moskova ile savaşta olmadıklarını belirten Tajani, "Uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın özgürlüğünü savunuyoruz ancak Rusya ile de savaşa girmiyoruz. Kiev'e her türlü ekonomik, askeri ve teknik araçları veriyoruz. Ama savaşa gitmek hata gibi görünüyor. İtalyanlar bunu istemiyor." Diye konuştu.

“MÜZAKERE ETME CESARETİ GÖSTEREN DAHA GÜÇLÜ”

Tajani, İtalyan ordusunun; Irak'ta, Lübnan'da, Afrika'da ve Kızıldeniz'de ticari gemileri korumada iyi iş çıkardığını ve barışın taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un, "Beyaz bayrağı kaldırma, müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum" sözlerinin tepkiyle karşılandığı anımsatılan Tajani, Papa'nın sözlerinin çarpıtıldığını aslında onun barış istediğini ve bunun için masaya oturulması çağrısı yaptığını savundu.

Son Haberler
Isparta’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Isparta’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem Dünya
Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
AKP'den Yeniden Büyük İstanbul Mitingi: Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Gündem
AKP'den Yeniden Büyük İstanbul Mitingi: Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek
Yolun karşısına geçmek isteyenlere otomobil çarptı: 1 ölü Yaşam
Yolun karşısına geçmek isteyenlere otomobil çarptı: 1 ölü
Süleyman Soylu Fenerbahçe'ye başkan mı oluyor? Sessizliğini bozdu Spor
Süleyman Soylu Fenerbahçe'ye başkan mı oluyor? Sessizliğini bozdu
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü