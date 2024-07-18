İtalya’dan Gazze’ye 60 ton yardım

Kaynak: AA
İtalya’dan Gazze’ye 60 ton yardım

İtalya, Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla birlikte başlattığı "Gazze için Gıda" girişimi kapsamında, 60 ton üzerinde insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gönderdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin liderliğinde, BM'nin gıdayla ilgili kuruluşları olan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile mart ayında başlatılan girişim kapsamında, insani yardım malzemeleri taşıyan bir uçağın Amman'a gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, İtalya'nın Brindisi kentindeki lojistik üssünden kalkan uçağın, 60 tonun üzerinde bozulmayacak gıda ürünü, 150 çadır ve temizlik kitlerini taşıdığı ifade edildi. Bu yardımların Ürdün üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılacağı vurgulandı.

Tajani'nin açıklamasına yer verilen bildiride, "Bu operasyonla, İtalya hükümeti olarak Gazze Şeridi'ndeki insani duruma duyduğumuz endişeyi somut bir şekilde gösteriyoruz. Gazze'deki Filistin halkının acılarını hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapma taahhüdümüzü yeniliyoruz" ifadelerine yer verildi.

FAO, WFP ve IFRC'nin, Filistin halkına destek sağlamak amacıyla mali kaynak yaratma projeleri üzerinde çalıştığı da belirtildi.

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