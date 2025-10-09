İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni’nin sağ koalisyonun büyük ortağı partisi FDI, kamusal alanlarda burka, nikap ve peçe kullanımının yasaklanmasını isteyen bir tasarısı meclise sundu.
“Ayrılıkçılığa Karşı” isimli tasarısı, kabul edilirse okullar, üniversiteler ve kamu binalarında yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin kullanılması yasaklanacak. Yasaya uymayanlara 300 ila 3 bin avro arasında para cezası kesilecek.
Sağ koalisyon partilerinin meclisteki çoğunluğu nedeniyle düzenlemenin kabul edilebileceği öngörülüyor.