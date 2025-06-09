İtalyan basını duyurdu: Szymanski için geliyorlar

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İtalyan basını duyurdu: Szymanski için geliyorlar

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski için İtalyan kulübünün resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kadrosunda yaprak dökümü yaşanan Fenerbahçe'de ilk 11'in vazgeçilmez oyuncularından Sebastian Szymanski'ye de talip çıktı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Serie A ekiplerinden Lazio, Polonyalı yıldız için sarı lacivertlilerin kapısını çalacak.

Dzeko, Tadic, Kostic, Maximin gibi oyuncularla vedalaşan Fenerbahçe'nin Szymanski için gelecek ciddi bir teklifi de değerlendirmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Geçen sezon 53 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

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