İtalyan devi Torreira'nın peşinde. Transfer listesinin ilk başında

Galatasaray'da gösterdiği performansla gönüllerde taht kuran ve diğer Avrupa takımlarının gözünde olan Lucas Torreira'ya Lazio talip oldu.

İtalyan devi Torreira'nın peşinde. Transfer listesinin ilk başında

İtalya Serie A devi Lazio, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'nın peşini bir türlü bırakmıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde; Lazio'nun 27 yaşındaki futbolcuyu ocak ayındaki transfer dönemi için de listesinde tutmaya devam ettiği belirtildi.

Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin, Uruguaylı futbolcuyu çok beğendiği aktarıldı.

İtalyan teknik adamın, Devler Ligi'nde son 16 turu bileti alınması durumunda Torreira transferinde ısrarcı olabileceği öne sürüldü.

Galatasaray, Uruguaylı futbolcuyu 2022- 2023 yaz transfer döneminde Arsenal'den 6 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 38 maçta sahaya çıktı.

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