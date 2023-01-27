27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'tan sonra sıra Milan'da. Mali polis inceleme başlattı

Juventus'tan sonra sıra Milan'da. Mali polis inceleme başlattı

İtalya'da Juventus'tan sonra İtalyan mali polisi bu kez de Milan kulübünün satışına inceleme başlattı

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 05:04
Takip Et

İtalyan polisi Milan'ın bazı belgelerine el koydu

Juventus'tan sonra sıra Milan'da. Mali polis inceleme başlattı
+
Aa
-

İtalya'da mali polisin (Guardia di Finanza) geçen yıl ABD'li RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın satış işlemine ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ABD'nin RedBird Capital Partners şirketinin geçen haziranda 1,2 milyar avro karşılığında Elliott Advisors firmasından çoğunluk hissesini satın aldığı Milan kulübüne yönelik bu satış operasyonu mali polis tarafından soruşturuluyor.

Mali polisin incelemesinin, kulüp yönetiminde daha önce azınlık hissesine sahip Lüksemburg merkezli Blue Skye şirketinin şikayetçi olması üzerine başlatıldığı belirtildi.

Blue Skye'ın daha önce de bu satış işlemini durdurmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Halihazırda soruşturma kapsamında sorgulanan kimse olmadığı ancak RedBird firmasının Milano'daki bazı ofislerinde arama yapılarak birtakım belgelere el konulduğu kaydedildi.

Milan kulüp binasında ise herhangi bir arama yapılmadığı basına yansıdı.

İtalya'da Juventus'a da inceleme başlatılmış, usulsüzlük saptanarak 15 puanı silinmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
2
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
3
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
4
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. "Aman reis duymasın" sesleri
5
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket.
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. "Aman reis duymasın" sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
6
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
7
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
﻿İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
﻿İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
﻿38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
﻿38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
﻿38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
﻿Pakistan'da gizemli hastalık: 18 ölü
﻿Pakistan'da gizemli hastalık: 18 ölü
﻿Pakistan'da gizemli hastalık: 18 ölü
﻿FBI uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti
﻿FBI uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti
﻿FBI uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.