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Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'den ayrılacak mı? İtalyanlar Boskovic'in kararını açıkladı

Deprem sonrası birçok yabancı oyuncu ülkesine dönmek isterken Eczacıbaşı'na Dünya Şampiyonluğu bulunan Sırp yıldızı Boskovic Türkiye'de kalacağını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 19:43
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İtalyanlar Boskovic'in son kararını açıkladı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'den ayrılacak mı? İtalyanlar Boskovic'in kararını açıkladı
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde yenilgi görmeyen Eczacıbaşı Dynavit'te Sırp yıldız Tijana Boskovic'in geleceği merak ediliyordu.
İtalyan basını sözleşmesi sona erecek olan Boskovic'in adresini ve maaşını açıkladı.
Eczacıbaşı'na Dünya Şampiyonu apoleti ile gelen Sırp yıldız Tijana Boskovic'in yönetimiyle masaya oturdu kararını kalmaktan yana kullandı.
Volleynews'un haberine göre 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Boskovic yıllık 1.4 milyon euro kazanacak.

Boskovic'in yanı sıra Irina Voronkova ve Sinead Jack ile devam kararı alındı. Eczacıbaşı, Samanta Fabris, Laura Heyrman ve Maja Ognjenovic ile yollarını ayıracak.

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