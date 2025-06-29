İtalyanlar Immobile'yi duyurmaya hazırlanıyor: Maaşı belli oldu

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İtalyanlar Immobile'yi duyurmaya hazırlanıyor: Maaşı belli oldu

Serie A ekibi Bologna, sözleşme imzalamak üzere olduğu Immobile'ye yaptığı maaş teklifini yükseltti.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı ama istediği performansı alamadığı İtalyan forvet Ciro Immobile kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlı kulüpler 2 yıllık sözleşme yapan ve senelik 6 milyon euro kazanan Ciro Immobile, Serie A'ya dönecek.

İtalyan golcü ile 1+1 yıllığına el sıkışmak üzere olan Bologna'nın 2 milyon euroluk maaş teklifini de 2.5 milyon euroya yükselttiği öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın sözleşme feshi için Immobile'ye 2.5 milyon euro tazminat ödeyeceğinin altı çizildi.

Süper Lig'de 30 maça çıkan Immobile 15 gol, 4 asistlik skor katkısı vermişti.

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