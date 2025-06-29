İtalyanlar Immobile'yi duyurmaya hazırlanıyor: Maaşı belli oldu

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı ama istediği performansı alamadığı İtalyan forvet Ciro Immobile kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlı kulüpler 2 yıllık sözleşme yapan ve senelik 6 milyon euro kazanan Ciro Immobile, Serie A'ya dönecek.

İtalyan golcü ile 1+1 yıllığına el sıkışmak üzere olan Bologna'nın 2 milyon euroluk maaş teklifini de 2.5 milyon euroya yükselttiği öğrenildi.

Bologna, Ciro Immobile'ye yaptığı 2 milyon euroluk teklifi, 2.5 milyon euro'ya çıkarttı. İtalyan ekibi Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya yakın! https://t.co/71Rm4XRZ9e — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 29, 2025