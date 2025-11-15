İtalyan basını, Juventus'un bu sezon aldığı süreler için dakika başına oyuncularına ödediği maaşı hesapladı.

Calciomercato'nun haberine göre; Juventus’un en pahalı ismi yalnızca 80 dakika süre alabilen Zhegrova olurken milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise listenin en altında yer alarak kulübün en düşük maliyete getirdiği isim oldu.

EN PAHALI İSİMLER ZHEGROVA VE VLAHOVIC

Dakika başı maliyet listesinde ilk sıralar şöyle oluştu:

Zhegrova - 2,5 milyon € maaş / 80 dakika → 7.812 € / dakika

Vlahovic - 12 milyon € maaş / 758 dakika → 3.958 € / dakika

Bremer - 5 milyon € maaş / 436 dakika → 2.867 € / dakika

Openda - 4 milyon € maaş / 379 dakika → 2.637 € / dakika

Kostic - 2,5 milyon € maaş / 250 dakika → 2.500 € / dakika

Listenin ilk yarısında yer alan oyuncuların çoğu; sakatlıklar ya da istikrarsız performansları nedeniyle düşük süreler alarak Juventus’a yüksek maliyet yükledi.

JUVENTUS'UN EN UCUZ YILDIZI

Listenin sonundaki Kenan Yıldız detayı ise çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Kenan Yıldız – 1,5 milyon € maaş / 1154 dakika → 320 € / dakika

Bu durum, genç yıldızı Juventus’un kadrosundaki en düşük maliyetli ve en yüksek verim sağlayan oyuncusu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Birçok yedek oyuncudan daha fazla süre alan ve takımın 10 numaralı formasını terleten Kenan Yıldız, buna rağmen, kulübe maliyeti dramatik şekilde daha düşük.

SÖZLEŞME GERİLİMİ SÜRÜYOR: KENAN ZAM İSTİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kenan’ın bu düşük maaş profili, Juventus ile yürütülen kontrat görüşmelerini de doğrudan etkiliyor.

İtalyan basınına göre: Kenan, ciddi bir maaş iyileştirmesi talep ediyor. Juventus ise maaş bütçesini zorlamak istemiyor. Görüşmeler bu nedenle henüz sonuçlanmadı.

Performansıyla Juventus'un kilit oyuncularından biri haline gelen milli yıldızın durumunu birçok Avrupa devi de yakından takip ediyor.