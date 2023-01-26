İtalyan basını Kaan Ayhan'ı Beşiktaş'a gönderdi

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Kaan Ayhan transferinde Sassuolo'yla anlaşmanın eşiğinde olduğunu yazdı.

Beşiktaş transfer döneminin açılması ile bazı isimleri gönderip, kendisi için daha etkili olacak futbolcular ile anlaşmaya başladı.

Tam olarak bu doğrultuda sıradaki hedef ise Kaan Ayhan! Defans hattındaki derinliği artırmak isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü ile görüşmelere başladı.

Haberi duyuran ise İtalyan Tutto Mercato.

500 BİN EURO

Transfer için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kiralık ücreti olarak 500 bin euro ödeyecek. Zorunlu satın alma bedelinin de 3.5 milyon euro olarak belirlendiği transferin yakında açıklanması bekleniyor. Kritik olan esas nokta ise transferin iki gün içinde biteceğinin belirtilmesi.