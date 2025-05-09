İtfaiye devreye girdi: Ağaç otomobili ezdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sinop’ta apartman bahçesindeki incir ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorlu testere yardımıyla ağacı keserek kaldırdı.

Olay, Ada Mahallesi Kartopu Sokak No: 1’deki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı incir ağacı, herhangi bir dış etken olmadan kökünden devrilerek sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorlu testere yardımıyla ağacı keserek kaldırdı. Araçta maddi hasar oluşurken, olayın şans eseri can kaybına yol açmaması mahalle sakinlerini rahatlattı. Mahalle halkı, ağacın uzun süredir sağlıksız göründüğünü ve devrilmesinin sürpriz olmadığını belirtti.

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