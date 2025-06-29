İtfaiye ekiplerinden yangında mahsur kalan kediye yürek ısıtan şefkat

Hatay'da şantiyede çıkan yangında mahsur kalan yavru kedilerin yardımına koşan itfaiye ekipleri davranışlarıyla yürek ısıttılar.
Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi kent merkezi köprübaşı mevkiinde işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede alev alev yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Alevlerin sardığı yatakhanede çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülmüştü. Yangının çıktığı şantiyeyi yuva olarak kullanan yavru kediler, mahsur kaldı. Yangında mahsur kalan yavru kedilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yavru kediler kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan yavru kediler, doğaya salındı. İtfaiye ekipleriyse davranışlarıyla yürek ısıttılar.