İtfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte kapı açıldı! 3 ay sonra şok gerçek

Düzenleme: Kaynak: DHA
İtfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte kapı açıldı! 3 ay sonra şok gerçek

İstanbul Avcılar’da Volkan Pozan, üç aydır ulaşamadığı yabancı uyruklu kiracısının evini çilingirle açtırdı. Evin boş olduğu, ailenin kirayı ödemeden kaçtığı ortaya çıktı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki bir sitede evi bulunan Volkan Pozan, geçen yıl yabancı uyruklu bir aileye evini kiraladı. Pozan, kiraları düzgün ödeyen aileden üç aydır haber alamayınca kapılarını çaldı, ancak ulaşamadı.

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte kapı açıldı! 3 ay sonra şok gerçek

Kiracısının hayatından da endişe ettiğini söyleyen Pozan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sevk edilen ekipler de daireye giremeyince savcının onayıyla evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin gözetiminde açılan kapıdan giren görevliler içeride kimsenin olmadığını gördü.

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte kapı açıldı! 3 ay sonra şok gerçek

Aynı binada yaşayan bir kişi, aylar önce ailenin iki çocukları ve yanlarındaki bavullarla binadan çıkarken gördüklerini söyledi. Ev sahibi Volkan Pozan ise "Burada bulunan kiracımıza 3 aydan bu yana ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesinden endişe duyduğumuz için buradayız. 155'i aradık. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İçeride kimse yok. Muhtemelen yurt dışına kaçmış" dedi.

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte kapı açıldı! 3 ay sonra şok gerçek

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte kapı açıldı! 3 ay sonra şok gerçek

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte kapı açıldı! 3 ay sonra şok gerçek

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte kapı açıldı! 3 ay sonra şok gerçek

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte kapı açıldı! 3 ay sonra şok gerçek

Son Haberler
Kalbinizi kurtaracak alışkanlıklar! Ölüm riskini azaltmanın sırları
Kalbinizi kurtaracak alışkanlıklar! Ölüm riskini azaltmanın sırları
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu!
İnsansız deniz Aracı PİRANA'dan gövde gösterisi
İnsansız deniz Aracı PİRANA'dan gövde gösterisi
Müstakil ev küle döndü!
Müstakil ev küle döndü!
Uğurcan Çakır transfer iddialarına yanıt verdi
Uğurcan Çakır transfer iddialarına yanıt verdi