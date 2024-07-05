İtfaiye'den kritik uyarı

Alaca Belediyesi İtfaiye Amiri Murat Bulut, son yıllarda ülkemizde artan tarım arazi yangınlarına dikkat çekti. Bu yangınların en büyük sebeplerinden birinin, anız yakma alışkanlığı olduğunu belirtti.

Bulut, "Bir anlık dikkatsizlik büyük felaketlere yol açabilir. Geçtiğimiz günlerde ilçemize bağlı Kuzkışla köyünde yaşadığımız yangında, 33 dönüm ekili arazi kül oldu. Çiftçilerimizin bir yıllık emekleri heba oldu ve binlerce canlı yangında yok oldu. Lütfen dikkat edelim. Hem maddi hem de manevi zararlara uğramamak için anız yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olalım," dedi.

Anız yakmak yerine alternatif yöntemlerin kullanılmasının önemine vurgu yapan Bulut, "Anızların toprakla karıştırılması, organik gübre kullanımı ve tarımsal atıkların kompost haline getirilmesi gibi yöntemler, sürdürülebilir tarım uygulamaları için etkili çözümler sunmaktadır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve tarımsal verimliliği artırmak adına, anız yakmaktan kaçınmanızı ve bu konuda bulunduğunuz bölgede farkındalık oluşturmanızı önemle rica ediyoruz. İtfaiye hayat kurtarır, cana can katar," ifadelerini kullandı.