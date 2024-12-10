İtfaiyeden yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Kırıkkale'de Katı Atık Birliği'ne ait atık damıtma göletinde mahsur kalan 2 yavru köpek, görevli personelin dikkati sayesinde fark edildi. Yavruların kurtarılması için hızlı bir operasyon başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye ge​​​​​​​len itfaiye ekipleri, yavru köpekleri kısa sürede güvenli bir şekilde mahsur kaldıkları göletten çıkardı.

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Soğuk havada donma tehlikesi geçiren yavrular, hemen bir ateşin yanında ısıtıldı. Sağlık kontrolleri yapılan yavruların durumlarının iyi olduğu belirlendi.

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Kurtarılan yavrular, annelerinin yanına kavuşturularak güvenli bir ortama yerleştirildi.