İthalat arttıkça yerli hayvan sayısı düşüyor: AKP ithalat 2023’te bitecek demişti

CHP Niğde Milletvekili Gürer, “2021 yılında sığır sayısı 18 milyon 124 bin baş iken 2023 yılında 16 milyon 521 başa gerilemiş bulunuyor. Hayvan varlığı azalınca iktidar 2023 yılında hayvan ithalatını bitireceğiz derken yeniden ithalata sarılmıştır.” dedi.

İthalat arttıkça yerli hayvan sayısı düşüyor: AKP ithalat 2023’te bitecek demişti

CHP Niğde Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer TBMM yaptığı konuşmada Hayvan sayısı azaldığını ve 2023 yılında bitecek denen hayvan ithalatının patladığını söyledi.

Gürer “2021 yılında sığır sayısı 18 milyon 124 bin baş iken 2023 yılında 16 milyon 521 başa gerilemiş bulunuyor. Hayvan varlığı azalınca iktidar 2023 yılında hayvan ithalatını bitireceğiz derken yeniden ithalata sarılmıştır. 2023 yılının ilk 8 ayında 136.139 ton sığır ithal edilirken karşılığında 578 milyon 695 bin 98 dolar ödenmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 771 oranında artış vardır. Yanlış hayvancılık politikası besici ve süt inekçiliği yapanı korumuyor, yeterli destek verilmiyor. Yem fiyatları artıyor, hayvan varlığımız azalıyor, kırsalda küçük aile tipi işletmeler yem fiyatlarındaki artışa dayanamadığı için hayvancılıktan uzaklaşıyor. Bunun yansıması vatandaş da her gün neredeyse fiyatı artan et ve süt ürünlerini alamaz duruma geliyor” dedi.

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