İTO Başkanı’ndan enflasyon değerlendirmesi

Avdagiç tarafından yapılan yazılı açıklamada, iş dünyasının enflasyon ve döviz kuru beklentilerine yer verildi.

Merkez Bankasının 2024 enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak açıkladığını, tahmin aralıklarında bunun yüzde 40-42’lere çıkabileceğini ifade ettiğini anımsatan Avdagiç, "İstanbul iş dünyası olarak enflasyonda biz bu seneyi yüzde 43-44 bandında tamamlayacağımızı öngörüyoruz." İfadelerini kullandı.

Avdagiç, ihracatın sıkıntıya girmemesi ve ithalatın cazip hale gelmemesi amacıyla kur ile enflasyon arasındaki korelasyonun kopmamasının önemli olduğuna dikkat çekerek "İlk çeyrekte dolar kuru yüzde 9, enflasyon yüzde 14,3’ün üzerinde arttı. 5,3 puanlık bir fark var." Dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye’nin FATF Gri Listesi’nden çıkacağını tahmin ettiklerini Hazine ve Maliye Bakanlığının hem ulusal hem de uluslararası olarak yapılması gerekenleri titizlikle yaptığını ifade etti.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 300 puan seviyesine gerilemesinin ekonomi yönetiminin ve hükümetin çabalarının önemli bir sonucu olduğunu belirten Avdagiç, "Ekonomi yönetiminin adımları pozitif sonuçlarını vermeye başladı. Bu memnuniyet verici." dedi.

Avdagiç, "İkisi arasında bir korelasyon var. En son bankaların sendikasyonlarına baktığımız zaman Euribor+yüzde 2,25 ile borçlandıklarını görüyoruz. Bankaların sendikasyon maliyetlerini takip etmek lazım." İfadelerine yer verdi.

Avdagiç,enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, kredi maliyetlerinin enflasyon üzerinde konumlanması piyasanın bir gerçeği olduğunu ağırlıklı olarak günlük ticari faaliyetleri devam ettirmek amacıyla kredi kullanımının gündemde olduğunu söyledi. Ayrıca beklentinin enflasyonun makul düzeye inmesi, buna bağlı olarak da faizlerin ve kredi maliyetlerinin daha uygun bir noktaya gelmesi olduğunu kredi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, enflasyonun aşağıya çekilmesiyle uyumlu bir halde olacağını söyledi.