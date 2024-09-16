İTO Başkanı'ndan iktidardan peş peşe talepler

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının iktidardan taleplerini tek tek açıkladı.

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, İTO'nun Türk çalışma hayatının odağında bir meslek örgütü olduğunu vurgulayarak, en büyük işveren temsilcisi olduklarını belirtti.

İş dünyasının talep ve beklentilerini 12 maddede özetleyen Avdagiç, İş Kanunu'nun "ekonomi dostu" olarak güncellenmesinin iş dünyasının temel önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

"Kısa çalışma ödeneğinin ekonomik şartlardan dolayı istihdamını koruması gereken firmalar için etkin olarak kullanılması konusunda daha esnek bir yaklaşımın beklentisi içindeyiz." ifadelerini kullanan Avdagiç, Gelir Vergisi ve SGK priminden muaf tutulan yemek bedeli istisnasının, güncel koşullara göre revize edilmesi ve günlük asgari ücretin yüzde 50'sinin altına düşmemesinin yararlı olacağını aktardı.

Avdagiç, diğer maddeleri şöyle sıraladı:

"İş mahkemelerinde açılan alacak ve tazminat davalarına ilişkin zamanaşımı sürelerinin 1 yılla sınırlandırılması önem taşıyor. İşverenden kaynaklanmayan herhangi bir sebeple sigortalının işten ayrılması gibi istisnai hallerde, sağlanan istihdam teşvik ve desteklerinin geri alınmaması iş dünyasının beklentileri arasında.

Olağan iş akışının bozulmaması için rutin sosyal güvenlik denetimlerinin istisnai durumlar dışında randevulu yapılması yararlı olacaktır. Yabancıların istihdamında, çalışma ve izinlerinde 'bir yabancı için 5 Türk işçi istihdamı' gibi kriterlerin kolaylaştırılması, iş dünyasının önemli beklentileri arasındadır.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların, diğer sigortalılara kıyasla yaşlılık aylığına hak kazanmak için gereken prim ödeme gün sayısındaki farklılıkların giderilmesi bir diğer beklenti.

2025 yılıyla birlikte emekli aylıklarında yüzde 34'e varan bir kayba sebebiyet vereceği öngörülen aylık bağlanma sisteminin söz konusu mağduriyeti giderecek şekilde revize edilmesi, istihdam piyasasında oluşabilecek ani dengesizliklerin önüne geçecektir.

Haftada bir gün okulda eğitim, dört gün iş yerlerinde çalışmaya imkan veren Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) sistemine ağırlık verilmeli. İşbaşı Eğitim Programı'nda ödenen cep harçlığı tutarının daha yüksek düzeylerde belirlenmesi teşvik edici bir rol üstlenebilir. Bağımsız (freelance) yani bağımsız çalışanların kayıtlı çalışmasının sağlanması ve sosyal güvenlik haklarından yararlanma olanaklarının kolaylaştırılması önem arz etmektedir."