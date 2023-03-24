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Itoudis: Zalgiris karşısında çok istekliydik

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-79 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Dimitris Itoudis, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 23:23
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Itoudis'ten açıklamalar

Itoudis: Zalgiris karşısında çok istekliydik
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Yunan başantrenör, takımını tebrik etti.

Çok iyi bir taraftar önünde galip geldiklerini vurgulayan Itoudis, "Zalgiris karşısında çok istekliydik. Savunmada çok iyiydik ve hücumda da iyi şutlar bulduk. Taraftarın önemli anlarda bize verdiği destek çok önemliydi. Kritik anlarda taraftarımız bize güç kattı ve önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Zalgiris Başantrenörü Kazys Maksvytis ise ilk yarıda kötü oynadıklarını belirterek, "İkinci çeyrekteki oyunumuz mağlubiyete sebep oldu. Sonrasında geri dönmeye çalıştık ama yetmedi. Fenerbahçe'nin savunması çok iyiydi. Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederim. Play-off şansımız hala devam ediyor ve bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

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