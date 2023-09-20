İttifak çıkışlarıyla dikkat çeken Yeniden Refah’tan şimdi de yerel seçim açıklaması

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan 'yerel seçim' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erbakan, 'yerel seçim' ile ilgili “Partimiz hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aslında anahtar parti konumunu ortaya koymuş oldu. Bundan sonra önümüzdeki dönemde yapacağımız gayretli çalışmalarla 14 Mayıs'taki çıtayı 31 Mart'ta daha da ileriye taşımak için gayret edeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta da yine 14 Mayıs'ta olduğu gibi seçimlere damgamızı vurarak ve büyük bir başarı ortaya koyarak yerel yönetimlerde milli görüş iktidarına vesile olacağız” açıklamasında bulundu.

Anadolu Buluşmaları kapsamında İstanbul'un ilçelerini ziyaret eden Fatih Erbakan, Zeytinburnu'nda partisinin ilçe binasında yurttaşlarla buluştu.

“MİLLİ GÖRÜŞ'Ü 21 SENE SONRA YENİDEN MECLİS'E TAŞIDIK”

2024 yerel seçimlerine ilişkin çalışmalarını ve aday belirleme süreçlerini anlatan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Hem halkımızla, esnafımızla buluşmak, hem partimize gelecek olanların rozetlerini takmak hem de mahalle temsilciliği açılışlarımızı gerçekleştirmek üzere burada bulunuyoruz. Bu çalışmamız tabii ki 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik bir çalışma olduğu gibi aynı zamanda bizim açımızdan gecikmiş bir teşekkür ziyaretini de kapsamaktadır. Bizler 14 Mayıs’ta İstanbul milletvekili olarak ikinci bölgeden milletvekili seçildik. Sizlerin de teveccühüyle, vermiş oldukları oylarla milletvekili olarak meclise gittik. Milli Görüş'ü 21 sene aradan sonra yeniden 14 Mayıs'ta meclise taşımış olduk. Bu sebeple başta Zeytinburnu teşkilatımızın fedakar mensuplarına, dava erlerine, bütün Zeytinburnu halkına bu desteklerinden ve gayretlerinden dolayı en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz, Allah kendilerinden razı olsun.”

“14 MAYIS'TAKİ ÇITAYI 31 MART'TA DAHA DA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN İNŞALLAH GAYRET EDECEĞİZ“

Genel seçimlere 'damga' vurduklarını savunan Erbakan, yerel seçimlerde de hedefin aynı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Tabii sadece milletvekili olmamız değil, Yeniden Refah Partimiz 14 Mayıs'ta beş milletvekili çıkartarak, bir buçuk milyonun üzerinde oy alarak ciddi bir başarı elde etti. Hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aslında anahtar parti konumunu ortaya koymuş oldu. Şimdi inşallah bugün yaptığımız çalışmalarla, bundan sonra önümüzdeki dönemde yapacağımız gayretli çalışmalarla 14 Mayıs'taki çıtayı 31 Mart'ta daha da ileriye taşımak için inşallah gayret edeceğiz. Ve inşallah 31 Mart'ta da yine 14 Mayıs'ta olduğu gibi seçimlere damgamızı vurarak yerel yönetimlerde milli görüş iktidarına inşallah vesile olacağız. Yeniden Refah Partimizin bu yeni dönemdeki hedefi asıl olarak budur. İnşallah çıtayı 14 Mayıs'tan daha da ileriye taşımak, daha büyük bir başarıyı ortaya koymak ve tabii ki yerel yönetimlerde milli görüş iktidarını gerçekleştirerek milletimizi özlemini duyduğu milli görüş belediyeciliğine kavuşturmaktır. İnşallah 31 Mart 2024’te yerel yönetimlerde, 2028 seçimlerinde de merkezi yönetimde Milli Görüş’ün Yeniden Refah’ın iktidarını Cenabı Allah nasip eylesin.”

“RÜŞVET ALAN DA VEREN DE MELUNDUR”

Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Erbakan, şu açıklamada bulundu:

“Yeniden 94 ruhunu canlandırmak üzere bu çalışmalarımızı bugün İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında gayretle devam ettiriyoruz. 94 ruhu dediğimizde Milli Görüş belediyeciliği dediğimizde aklımıza ne geliyor; bir defa rüşvetin, yolsuzluğun, israfın olmadığı bir belediyecilik geliyor. Adam kayırmanın, çifte standardın, torpilin olmadığı bir belediyecilik geliyor. Beyaz masa hizmetleriyle halkla kucaklaşan, halkla iç içe olan halkla arasına mesafe koyan, halka tepeden bakan kibir abidesi belediyecilik değil; tam tersine halka kucağını açan, halka kapılarını açan bir belediyecilik anlayışı aklımıza geliyor. Efsane hizmetlerin gerçekleştirildiği belediyeciliğin yerel yönetimlerin kitabının yeniden yazıldığı bir belediyecilik anlayışı geliyor. Bu efsane hizmetler gerçekleştirilirken belediyeler bugün olduğu gibi boğazına kadar borca batırılarak değil, tam tersine belediyelerin borçları ödenerek bir yandan bu efsane hizmetlerin gerçekleştirildiği bir belediyecilik aklımıza geliyor. Rant uğruna yeşil alanları yok eden, şehirleri betona boğan bir belediyecilik değil, yeşil alanları arttıran bir belediyecilik aklımıza geliyor. Bize emanet edilen her bir kuruşa sahip çıkan ve yetim hakkına, belediye malına göz dikmeye asla müsamaha göstermeyen bir belediyecilik aklımıza geliyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi belediye binasının giriş kapısının üzerine rüşvet alan da veren de melundur tabelasının asıldığı ve bu prensibin uygulandığı bir belediyecilik aklımıza geliyor. Milletimizi Yeniden Refah belediyeciliğine milli görüş belediyeciliğiyle tanıştıracağız diyoruz.”

“İKTİDARIN EKONOMİ ALANINDA ATTIĞI ADIMLARI TAKİP EDİYORUZ”

Aday belirleme sürecine dair de konuşan Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz mevcut iktidarın bundan sonraki dönemde özellikle ekonomi alanında sosyal politikalar alanında bugüne kadar yapılan yanlışlardan dönmesi ve milli görüş olarak yıllardan beri ifade ettiğimiz temel adımların atılması doğrultusunda iyi niyetle milletimizin huzurunda bir mutabakat metni imzaladık. Bu sayede biz bu ittifakın içerisine girdik. Bir hayra vesile olma maksadıyla ve bununla ilgili olarak da iktidarın seçimden bugüne kadar yapmış olduğu icraatları özellikle ekonomi alanında attığı adımları yakın bir şekilde takip ediyoruz. Tabii ki bütün bunların takip edilmesi, değerlendirilmesi ve arkasından da bir adım atılması söz konusudur. Ancak şu anda takip etmeye devam ediyoruz. Yapıcı bir şekilde muhalefetimize eleştirilerimizi ortaya koyuyoruz. Bu yanlışlardan dönülsün, milli görüşün özellikle adil ekonomik sisteminin uygulanmasına geçilsin ve milletimizin maddi sıkıntılarından

kurtulmasına vesile olunsun diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu yanlışlar ortadan kaldırılır, mutabakat metnimizdeki hususlara uygun şekilde adımlar atılır ve milletimizin derdine derman olunur, bizim asıl derdimiz bu.

İnce eleyip sık dokuyarak bir aday belirleme sürecini inşallah gerçekleştireceğiz. Evet hızlı, seri bir aday belirleme ama yerelin sesini dinleyerek, halkın sesini dinleyerek, o bölgedeki teşkilatlarımızın sesini dinleyerek verimli olabilecek adayların belirlenmesi için bir çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah hayırlı adımlar atmak, doğru isimleri, doğru adayları belirlemek nasip olur. Bu noktada dediğim gibi il ve ilçe teşkilatlarımızın istişarelerine, fikirlerine halkımızın beklentilerine, taleplerine kulak vererek bu çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur."